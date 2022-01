Bufera sul Liverpool, chiesta un’indagine per false positività: i club di Premier contro i Reds

SportFair

Il Liverpool è una delle squadre più forti nel panorama calcistico, la squadra di Klopp è in corsa per obiettivi importanti in Premier e Champions League. Si tratta di una squadra di grande talento e che gioca a meraviglia, il merito è di un allenatore molto preparato come Klopp. E’ scoppiato un nuovo caso che potrebbe portare conseguenze al club inglese.

Secondo quanto riporta The Athletic diversi club starebbero mettendo pressione alla English Football League con la richiesta di apertura di un’indagine per le false positività al Covid di diversi calciatori del Liverpool che hanno portato al rinvio della partita di Coppa contro l’Arsenal dello scorso 6 gennaio. La situazione è uscita allo scoperto dopo che Klopp ha dichiarato che all’interno del focolaio molti calciatori erano falsi positivi.

Le altre squadre inglesi hanno lamentato un rinvio ingiustificato della partita del Liverpool contro l’Arsenal e hanno intenzione di andare fino in fondo alla questione. Altri club avevano chiesto il rinvio per la stesso motivo, ricevendo però risposte negative.