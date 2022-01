Praet segna, ma la palla… esce! C’è un buco nella porta del Ferraris: partita sospesa per qualche minuto [VIDEO]

SportFair

E’ andato in scena questo pomeriggio il primo anticipo della 22ª giornata di Serie A. Il Torino ha trionfato in rimonta al Ferraris, contro la Sampdoria, grazie alle reti di Singo e Praet.

Proprio al gol di quest’ultimo, però, è accaduto qualcosa di strano ed è stata necessaria la sospensione per qualche minuto del match. Praet ha colpito di testa la palla, che è entrata in rete, permettendo al Torino di esultare per il gol, ma è anche subito uscita dalla rete.

Proprio così! Nella rete della porta della Sampdoria era presente un buco, dal quale è uscita la palla. Il Gol, ovviamente, è stato convalidato, ma è stato necessario l’intervento degli addetti che hanno subito riparato la rete.