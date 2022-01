Brutte notizie in casa Ineos: dopo Bernal un incidente anche per Rivera in Colombia

SportFair

Il 2022 non è iniziato nel modo giusto per l’Ineos: qualche giorno fa Egan Bernal è stato protagonista di un brutto incidente mentre si allenava con la squadra in Colombia.

Il colombiano, vincitore di un Giro d’Italia e di un Tour de France, si è schiantato ad alta velocità contro un autobus parcheggiato, ed è ricoverato in terapia intensiva, dopo essere stato sottoposto ad alcuni interventi chirurgici.

Bernal, però, non è l’unico. Ieri, infatti, anche Brandon Rivera è rimasto coinvolto in un incidente durante un allenamento. Il compagno di squadra di Bernal fa parte del gruppo che ha deciso di allenarsi in altura in Colombia e ha riportato una frattura ad un gomito e una dislocazione dell’articolazione acromion claveare

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma Rivera è stato portato nella stessa clinica in cui è ricoverato Bernal, La Sabana di Chia.