C’è un drone in cielo, interrotta Brentford-Wolves [VIDEO]

SportFair

Scene davvero insolte in Premier League. La partita tra Brentford e Wolves è stata interrotta al 35′ a causa di un… drone. Proprio così! Sopra al campo da gioco è stato avvistato infatti un drone, non ufficiale, dunque non appartenente alle reti tv, per questo motivo l’arbitro è stato costretto, per motivi di sicurezza, a fermare il gioco e mandare negli spogliatoi i giocatori.

La partita non è ancora ripresa, la squadra arbitrale sta decidendo come gestire questa strana situazione.

Brentford v Wolves suspended because of a drone… #brentford pic.twitter.com/04v2Oz0GqL — Anna Jones (@annavjones) January 22, 2022