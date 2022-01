Bottas ed il finale di stagione di Abu Dhabi: “Hamilton? Diversi giorni dopo aveva ancora la faccia da funerale”

SportFair

La stagione 2022 di Formula 1 si avvicina sempre più, ma è impossibile non pensare ancora al finale del Mondiale 2021 e alla sconfitta pesantissima di Lewis Hamilton ad Abu Dhabi. Proprio del campione britannico ha parlato Valtteri Bottas, suo ex compagno di squadra. Il finlandese ha parlato nel suo podcast realizzato per Supla e ha ricordato Hamilton a fine gara a Yas Marina: “l’ho visto diversi giorni dopo la gara e l’umore era ancora lo stesso, aveva la faccia da funerale. Sebbene sappia bene che non sia stato lui a perdere quella gara e che sia stato derubato, gli riesce difficile accettare che il titolo gli venga portato via così. Ma basta aspettare e tornerà due volte più forte di prima, lui è fatto così”, queste le parole del pilota dell’Alfa Romeo.