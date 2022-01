Borja Mayoral, esordio da sogno con il Getafe: entra e va in gol dopo 2 minuti [FOTO]

SportFair

Con la maglia della Roma non è riuscito a mettersi in mostra, adesso può togliersi tante soddisfazioni in Lega Spagnola. Le qualità del calciatore non sono in discussione, dovrà conquistarsi il posto da titolare per dimostrare tutto il suo valore.

Esordio da sogno per Borja Mayoral, l’attaccante è andato subito in con la nuova maglia del Getafe e dopo appena due minuti dal suo ingresso in campo. La partita contro il Granada si è conclusa sul risultato di 4-2. Vantaggio dei padroni di casa con Ramirez, poi il pareggio immediato con Suarez. Il Getafe scappa con Maksimovic e Unai, ancora Suarez riapre la partita. All’85’ entra Borja Mayoral e dopo appena due minuti sigla il gol del definitivo 4-2.