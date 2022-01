Bonucci perde la testa: il difensore spinge un dirigente dell’Inter dopo il gol di Sanchez [VIDEO]

SportFair

La partita di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si è decisa ai tempi supplementari, apoteosi della squadra di Simone Inzaghi a tempo quasi scaduto. I bianconeri passano in vantaggio con un colpo di testa di McKennie, i padroni di casa trovano il pareggio con un calcio di rigore trasformato da Lautaro Martinez.

Nel secondo tempo poche occasioni da gol. Si va ai tempi supplementari, anche in questo caso pochi sussulti. Fino al 120′, follia di Alex Sandro che regala il pallone a Sanchez, il cileno non sbaglia. Subito dopo il gol Bonucci perde la testa, il difensore spinge con forza il dirigente dell’Inter Cristiano Mozzillo, prima dell’ingresso in campo. In basso il VIDEO.