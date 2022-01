Gli Europei, Barella da Mattarella e i privilegi di essere calciatori! Bonucci e Chiellini esilaranti: “se aiuta a scopare? Io sono più brutto della fame!”

SportFair

Tantissime risate con Bonucci e Chiellini nel podcast di Fedez “Muschio Selvaggio”. La coppia di difensori della Juventus e della Nazionale italiana di calcio è stata ospite del rapper italiano lo scorso dicembre, ma la puntata è stata resa disponibile solo nelle scorse ore.

Un’ora di chiacchiere, divertimento e risate: i giocatori hanno parlato, ovviamente della vittoria agli Europei, ammettendo di avere buone sensazioni sin dal ritiro. “Abbiamo fatto gruppo fin dal primo giorno, quando ancora eravamo 26, si percepiva subito che c’era qualcosa di diverso. La consapevolezza di vincere è venuta a mano a mano“, ha spiegato Chiellini.

Non poteva mancare una battuta sulla non qualificazione agli ultimi Mondiali. “Voi c’eravate?“, ha chiesto Fedez. “Nella merda c’eravamo sempre“, hanno scherzato.

Bonucci ha poi raccontato i riti scaramantici degli ultimi Europei: “si sono creati tutti, dalle musiche,alle grigliate dopo le vittorie, a Vialli che faceva finta di perdere il pullman. Era successo una volta e abbiamo vinto 3-0. Da lì ogni trasferta dopo 5 metri il pullman si fermava e saliva Vialli“.

Il rapper italiano, marito di Chiara Ferragni, ha poi chiesto ai giocatori se è mai capitato loro di fare la pipì in campo. Secondo Fedez, infatti, era impensabile che i calciatori non facessero la pipì per tutta la durata della partita, ma Chiellini e Bonucci lo hanno rassicurato. “Mentre corri non ti scappa. E poi dai, che saranno 45 minuti, a fine primo tempo poi puoi farla negli spogliatoi“. Diverso invece per gli altri bisogni: “un nostro compagno a metà del primo tempo mi ha chiesto ‘controllami se dietro si vede marrone perchè mi sto cacando sotto’“, ha raccontato Bonucci, mentre Chiellini ha spiegato che “è capitato a qualcuno che faceva uno scatto nello spogliatoio e poi tornava, ma la pipì non ti scappa proprio. La fai prima“.

I giocatori bianconeri hanno raccontato poi anche i festeggiamenti della Nazionale e le loro condizioni quando sono stati ospiti di Mattarella. Dopo una nottata di festa i giocatori della Nazionale sono arrivati in albergo la mattina e per loro è stato impossibile addormentarsi, per questo hanno continuato i festeggiamenti senza sosta, per poi pranzare e andare al Quirinale. “Siamo allenati anche in questo eh! Barella? Era allenato, era allenato anche lui. Allenato e provato“.

Infine, Chiellini ha spiazzato tutti con una risposta davvero esilarante. Fedez ha chiesto se “fare il calciatore fa scopare di più“. “Io sono brutto come la fame, sì“, ha risposto il difensore azzurro.