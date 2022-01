Bologna-Inter, si rischia uno 0-3 a tavolino: una dimenticanza potrebbe costare cara ai rossoblu, cosa è successo

SportFair

La 20ª giornata del campionato di Serie A ha visto diverse partite posticipate a causa di contagi da Covid e, dunque, dei divieti delle varie Asl locali, ma non mancano dei colpi di scena.

Bologna-Inter è una di quelle partite che ieri non si è giocata e che è stata posticipata per via dell’impossibilità del bologna di scendere in campo per i casi di Covid in squadra. Ed è proprio su questa partita che sta nascendo un ‘caso’: i rossoblu, infatti, hanno presentato la distina di gioco, consegnandola all’arbitro. Nessuna altra squadra fermata dall’Asl lo ha fatto e potrebbe spingere il Bologna verso un pesante ko a tavolino.

La distina si presenta compilando un modulo online e la dirigenza rossoblu l’aveva compilata e salvata, come ‘bozza’, la sera precedente alla partita, pronta per essere visionata e ufficializzata prima della partita.

Le positività ed il conseguente blocco dell’Asl hanno distratto la dirigenza, che ha completamente dimenticato la distinta, che non essendo stata rimossa è diventata ufficiale ed è stata consegnata all’arbitro.

Un erroraccio: presentare la distina e non presentarsi poi in campo porta ad un ko a tavolino certo, per 3-0. Adesso sta, dunque, al Giudice Sportivo decidere come agire. Gli uomini del Bologna presenti ieri allo stadio hanno spiegato i motivi dell’errore all’arbitro, nella speranza di evitare quella che potrebbe diventare una lunga battaglia legale. Non resta che aspettare le comunicazioni di oggi del Gudice Sportivo.