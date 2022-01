Bologna-Inter si rigioca, la capolista prepara il ricorso. Lazio-Atalanta a rischio rinvio

SportFair

Sono arrivate decisioni importanti che riguardano il campionato di Serie A. Nel dettaglio il giudice sportivo ha deciso le sanzioni per le 4 partite rinviate lo scorso 6 gennaio, valide per la 20esima giornata. Sono state rinviate le decisioni su Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese, mentre Bologna-Inter dovrà rigiocarsi. Non sarà 0-3 a tavolino, ma rinvio del match. Il giudice sportivo “delibera di NON applicare alla Soc. Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara”. L’Inter farà ricorso.

Nel frattempo rischia di saltare Lazio-Atalanta, valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Gasperini non è ancora partita per la Capitale, il volo era previsto subito dopo la rifinitura, ma dall’ultimo giro di tamponi sarebbero emerse nuove positività. Una decisione definitiva arriverà nella giornata di sabato.