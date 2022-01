Nuovi aggiornamenti su Egan Bernal: il 4° bollettino medico della Clinica La Sabana

SportFair

La Clinica La Sabana, dove è stato operato ed è attualmente ricoverato Egan Bernal, ha emesso poco fa un nuovo bollettino medico sul ciclista colombiano, protagonista di un brutto incidente durante la sessione di allenamento di ieri.

I medici della struttura hanno spiegato nel dettaglio la situazione in cui si trova il ciclista dell’Ineos, soffermandosi anche sul rispetto della privacy di quest’ultimo e chiedendo di fidarsi solo dei comunicati ufficiali della clinica.

“La Clinica Universitaria Sabana è autorizzata a comunicare al pubblico che Egan Bernal si trova attualmente nell’Unità Intensiva. Al paziente è stata somministrata una gestione ventilatoria, emodinamica e inotropa, per dargli il miglior supporto. Si spera che il paziente possa essere svegliato a poco a poco, per dargli la possibilità, con tutti i volumi di liquido di cui ha avuto bisogno, possa gradualmente riprendersi. Nei prossimi giorni verrà gestito il rischio di infezione e contusione polmonare, al fine di ottenere una migliore stabilità per il paziente. La Clinica Universidad de la Sabana riafferma il suo impegno a salvaguardare la privacy dei pazienti. Pertanto, solo le comunicazioni ufficiali rappresentano questa istituzione. Qualsiasi documento, informazione o immagine diagnostica comunicati con mezzi diversi da questo non è ufficiale“.