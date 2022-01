Betis-Siviglia interrotta per “una barra vuota in PVC”, i giocatori attaccano Lopetegui e Jordàn: “provocavano i tifosi”

SportFair

Momenti di panico ieri sera nel derby tra Betis e Siviglia in Copa del Rey. La partita è stata sospesa al 39′ quando, dopo la rete del pareggio dei padroni di casa, una barra è stata lanciata dagli spalti e ha colpito in testa Jordàn.

Nulla di grave per il calciatore, come confermato dalla sua squadra ieri sera con un comunicato: “Joan ha lasciato Benito Villamarín sensibilmente frastornato ed è stato portato in ospedale, dove è stato esaminato e sono stati eseguiti una serie di esami secondo il protocollo a causa della commozione cerebrale. La diagnosi finale è un trauma cranico e il giocatore rimarrà sotto osservazione a casa fino a quando non trascorre un periodo minimo di 24 ore senza che ci siano sintomi di allarme“.

E’ stato l’arbitro De Burgos Bengoetxea a raccontare tutti i dettagli: “la partita è stata sospesa alle 23:46, motivata da (Incidenti del pubblico): dopo che il Real Betis Balompíe SAD ha segnato un gol al 39′, è stata lanciata una barra vuota in PVC di circa 50 cm, che ha colpito la testa del giocatore del Siviglia n. 8 D. Joan Jordán Moreno caduto sul campo di gioco, necessitando di assistenza medica. Abbiamo deciso di sospendere la partita in virtù dell’articolo 240, paragrafo 2c del Regolamento Generale RFEF. Il calcio d’inizio della partita è stato effettuato dal Sevilla FC SAD. Durante il primo tempo, il Real Betis Balompíe SAD ha difeso sulla fascia sinistra come abbiamo lasciato gli spogliatoi, il risultato in quel momento è stato 1-1 e la partita dovrebbe riprendere con un calcio d’inizio in favore del Sevilla FC SAD e recupero che avremmo aggiunto fino a quel momento era di 4 minuti“.

Non mancano le polemiche! A seguito dell’accaduto sono gli uomini delle due squadre a rendersi protagonisti. Camarasa, centrocampista del Betis, ha puntato il dito proprio contro i suoi avversari, in particolar modo contro l’allenatore: “un’azione vergognosa e ingiustificabile da parte di qualcuno che non rappresenta assolutamente la nostra tifoseria. Spero che Jordan sia bene, anche se tutti quanti abbiamo sentito (incluso il quarto uomo) come il suo allenatore lo stesse incitando a ‘lamentarsi e a buttarsi a terra“.

Camarasa non è il solo: Tello lo ha appoggiato con una dichiarazione simile sui social accompagnata anche da alcuni video nei quali si vede Lopetegui incitare il suo calciatore e Jordan stesso a schiaffeggiarsi in faccia per provocare i tifosi avversari.