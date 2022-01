Matteo, i quarti sono realtà! Carreno Busta piegato in 3 set agli Australian Open

SportFair

Matteo Berrettini prosegue in maniera favolosa il suo perorso agli Australian Open. Il tennista romano ha trionfato oggi contro un altro spagnolo, dopo aver eliminato Alcaraz, staccando così il pass per i quarti di finale dello Slam australiano.

Berrettini ha superato Carreno Busta in tre set, aggiudicansodi il match in due ore e 24 minuti di gioco col punteggio di 7-5, 7-6, 6-4, assicurandosi così di giocare i quarti di finale di uno Slam per la quinta volta, la quarta consecutiva.

Berrettini, che lo scorso anno ha dovuto rinunciare agli ottavi di finale degli Australian Open per un infortunio agli addominali, adesso è pronto a lottare contro Gael Monfils per un posto in semifinale.