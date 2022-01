È il 3º turno ma sembra una finale! Alcaraz-Berrettini, che spettacolo: Matteo stratosferico, è agli ottavi agli Australian Open

SportFair

Una sfida degna di una finalissima! Berrettini e Alcaraz hanno regalato spettacolo puro oggi nei 16esimi di finale degli Australian Open. Una battaglia lunghissima e combattuta, con i due tennisti che raramente hanno abbassato la guardia.

Al quinto set una caduta di Berrettini ha fatto preoccupare lo staff ed i tifosi: la caviglia dell’azzurro si è girata, ma dopo un controllo del medico il numero 7 al mondo è tornato in campo a lottare per la vittoria.

Un finale al cardiopalma con giocate spettacolari! Alcaraz ha annullato un match-point di Berrettini, portando la sfida al tie-break. Anche qui i due tennisti hanno lottato con tutte le energie rimaste in corpo, regalando spettacolo puro ad ogni colpo. Decisivo è stato il servizio di Berrettini, che si è portato in vantaggio così da poter giocare 4 match-point. Con un doppio fallo Alcaraz regala la vittoria al romano, che per il secondo anno di fila stacca il pass per gli ottavi di finale dello Slam australiano.

Il match è terminato dopo oltre 4 ore di gioco col punteggio di 6-2, 7-6, 4-5, 2-6, 7-6.