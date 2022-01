Matteo, sei un signore! Berrettini zittisce il pubblico agli Australian Open: “bisognerebbe avere comunque rispetto” [VIDEO]

SportFair

Fantastica impresa quella di oggi di Matteo Berrettini nei quarti di finale degli Australian Open. Quando sembrava ormai che il romano avesse perso tutte le energie, col cuore e con la testa è riuscito a reagire e a tirare fuori un ultimo set davvero magico, il quinto del match contro Monfils, che gli ha permesso di conquistare una fantastica vittoria e di raggiungere un traguardo storico, diventando il primo italiano a raggiungere le semifinali nello Slam australiano.

Non è mancata qualche polemica: Berrettini ha più volte fatto notare al giudice di sedia qualche tifoso che lo infastidiva e a fine partita, ha esultato come a voler anche rispondere proprio a quei tifosi che lo hanno provocato per tutto il match, ma quanto accaduto durante l’intervista in campo ha lasciato tutti senza parole.

Un tifoso ha infatti urlato qualcosa contro Berrettini, un insulto, non chiarissimo, forse un ‘vai a quel paese’, un po’ più volgare. Il tennista azzurro ha reagito da vero campione e da signore: “non ho sentito“, ha affermato in un primo momento per poi dare la stoccata alla fine “è pieno di persone e mi piace. Alcuni di loro non sono davvero appassionati di tennis credo, ma non puoi controllare tutti. Poi il rispetto è qualcosa che bisognerebbe comunque avere. Ma alla fine va bene, ho vinto e sono felice“.