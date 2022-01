Berrettini avanza nonostante problemi di stomaco agli Australian Open, il ringraziamento è esilarante: “sono dovuto scappare per vedere i medici” [FOTO]

SportFair

Gli Australian Open sono finalmente iniziati! Sorride a metà Matteo Berrettini all’esordio: il tennista azzurro ha staccato il pass per il secondo turno dello Slam con qualche difficoltà.

Berrettini ha vinto in rimonta contro Nakashima, dovendo sconfiggere anche il mal di stomaco. A fine match ha fatto un ringraziamento speciale ed esilarante, scrivendo “Imodium! Grazie!“, nella videocamera delle firme, facendo riferimento al famoso farmaco usato per problemi di stomaco.

Poi, con un video, ha chiesto scusa a tutti per essere scappato via a fine match e aver saltato conferenza stampa ed interviste: “buongiorno a tutti, volevo scusarmi con tutti coloro che mi attendevano per la conferenza stampa e per le interviste post match. Purtroppo, penso abbiate visto che durante la partita ho sofferto di mal di stomaco e appena è finita la partita sono andato subito a vedere i dottori e ho cercato di recuperare il più possibile perchè m i sentivo esausto. Per fortuna già mi sento meglio, ho ripreso un po’ di colorito, sto meglio, farò un piccolo riassunto della partita: credo cheè stata una partita di livello molto alto, soprattutto i primi due set. Nakashima giocava molto bene, mi ha messo in grande difficoltà, ma sono riuscito a gestiresia il suo tennis che la mia difficoltà fisica, quindi sono contento per questa vittoria, adesso credo e spero che mi sentirò meglio per il prossimo round. Scusate ancora. Ciao“.