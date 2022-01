“Non vi sento!”, Berrettini vince contro Monfils: la reazione dell’azzurro dopo il punto della vittoria [VIDEO]

SportFair

Matteo Berrettini nella storia, ancora una volta: il tennista romano è il primo italiano a raggiungere la semifinale agli Australian Open, grazie alla fantastica vittoria di oggi contro Gael Monfisl nei quarti di finale dello Slam australiano.

Quando tutto faceva pensare che Matteo Berrettini non avesse più la forza e le energie necessarie per disputare con eccellenza il quinto set e, quindi, per vincere la partita, il tennista romano, ancora una volta, ha sorpreso il mondo intero, reagendo in maniera incredibile e portando a casa una vittoria pazzesca.

A fine partita, dopo il punto della vittoria, Berrettini è esploso, scaricando così tutta l’adrenalina in corpo. “Non sento, non sento, non sento“, ha urlato l’azzurro prima di avvicinarsi dal suo avversario per i saluti di fine match.