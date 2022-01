Berrettini, il mal di stomaco è un vecchio ricordo: Imodium addio, a fine match un nuovo messaggio [VIDEO]

SportFair

Matteo Berrettini sorride a Melbourne. Il migliore degli italiani ha staccato il pass per il terzo turno degli Australian Open, battendo in 4 set lo statunitense Kozlov. Una vittoria sudata, ma questa volta, almeno, Berrettini non ha dovuto fare i conti con problemi di stomaco.

All’esordio, il romano aveva salutato con un messaggio sulla telecamera “Imodium! Grazie!”, spiegando poi a fine match, con un videomessaggio, di avere avuto problemi di stomaco.

Adesso sembra che questi problemi siano solo un vecchio ricordo. Dopo il successo di oggi, infatti, Berrettini ha voluto aggiornare tutti sulle sue condizioni: “oggi tutto bene”, ha scritto sulla telecamera.