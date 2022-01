Barty un 5, è la regina degli Australian Open: rimonta pazzesca nel secondo set, Danielle Collins deve arrendersi

SportFair

Una partita più combattuta del previsto: Ashleigh Barty è la regina degli Australian Open, la numero uno al mondo ha avuto la meglio di Danielle Rose Collins. Partita coraggiosa della statunitense che ha messo in difficoltà l’australiana con l’aggressività. Alla fine le qualità di Ashleigh Barty hanno fatto la differenza e la rimonta nel secondo set è stata da impazzire.

La finale degli Australian è stata comunque spettacolare e, come da pronostico, ha visto il successo di Ashleigh Barty. Primo set in scioltezza dell’australiana che ha vinto con il punteggio di 6-3. Il secondo set sembra sembra senza storia per la statunitense, Collins si porta sull’1-5. Finita? Macché. La reazione di Ashleigh Barty è incredibile e l’australiana si porta sul 5-5, poi vince al tie-break 7-6. Pubblico di casa in delirio per un grandissimo risultato.