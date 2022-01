Barcellona, grave infortunio per Ansu Fati: piange tra le braccia di Xavi [VIDEO]

SportFair

Serata da dimenticare per il Barcellona. Il club blaugrana è stato eliminato dalla Coppa del Re, la gara contro l’Athletic Bilbao si è decisa ai tempi supplementari. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 3-2: vantaggio dei padroni di casa con Muniaian, poi il pareggio di Torres. Nuovo vantaggio del Bilbao con Martinez, in pieno recupero è Pedri a siglare il pareggio. Si va ai tempi supplementari, la marcatura decisiva è arrivata ancora grazie a Muniaian su calcio di rigore.

Al 61′ si è registrata una grave tegola per il Barcellona: l’infortunio di Ansu Fati, l’attaccante è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare e rischia circa due mesi di stop. Al momento della sostituzione (al suo posto è entrato Ferran Jutgla) si è verificata una scena commovente: Ansu Fati è scoppiato in lacrime ed è stato consolato dall’allenatore Xavi.