Barba lunga e testa rasata, Kessie cambia look: “si è trasformato in Lukaku” [FOTO]

La Coppa d’Africa entra sempre più nel vivo, una squadra che si candida ad un ruolo da protagonista è la Costa d’Avorio. Esordio vincente contro la Guinea, decisivo il gol di Gradel dopo appena 5 minuti. In campo per 71 minuti anche Franck Kessie, il milanista è uno dei migliori nel suo reparto in quanto in grado di garantire quantità e qualità in mezzo al campo.

L’ultima partita in Coppa d’Africa è salita alla ribalta per il calciatore del Milan, non solo per la prestazione ma soprattutto per il nuovo look: barba lunga e testa rasata, Kessie è irriconoscibile. Il web si è scatenato, sono state pubblicate tante foto dell’ivoriano, il suo nuovo look non è passato di certo inosservato. “Si è trasformato in Lukaku”, è il commento più esilarante.