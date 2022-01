Balotelli torna in Nazionale, SuperMario convocato da Mancini: una nuova arma per l’attacco azzurro

SportFair

Sorpresa di Roberto Mancini e indicazioni in vista dei prossimi impegni della Nazionale italiana. Gli azzurri saranno chiamati, nel mese di marzo, dalle partite degli spareggi al Mondiale: prima la Macedonia e poi, eventualmente, la vincente tra Turchia e Portogallo.

Secondo le ultime indiscrezioni il Ct azzurro Roberto Mancini avrebbe deciso di convocare Mario Balotelli per lo stage in programma durante la sosta del campionato, dal 26 al 28 gennaio. SuperMario si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Adana, in Turchia. “La speranza di giocare in Nazionale ce l’hanno tutti e tutti devono averla, ci mancherebbe altro. Non sono esclusi degli inserimenti, giocatori nuovi”, aveva detto il ct.

L’ultima gara giocata da Balotelli con la maglia della Nazionale risale al 7 settembre del 2018. L’ex Milan e Inter ha intenzione di convincere Mancini e riconquistare la maglia della Nazionale.