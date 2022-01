Bale irriconoscibile, il gallese visibilmente dimagrito: “non è infortunato, non sta bene”, la trasformazione delle gambe [FOTO]

SportFair

Gareth Bale è stato uno dei calciatori più forti in circolazione, in particolar modo ha raggiunto il massimo livello con la maglia del Real Madrid. E’ un giocatore universale, in grado di giocare in diversi ruoli dell’attacco, da esterno a trequartista e in caso di necessità anche da prima punta o in zona arretrata. Il suo punto di forza è stata l’esplosività, molto bravo negli inserimenti e velocissimo, protagonista anche in acrobazia e con un tiro potentissimo. E’ cresciuto nelle giovanili del Southampton, poi l’esordio in prima squadra. Si è messo subito in mostra e il salto di qualità si è registrato con il Tottenham. L’esperienza più importante è stata con il Real Madrid, poi il prestito al Tottenham prima di tornare di nuovo ai Blancos. Punto di riferimento anche con il Galles.

La trasformazione di Bale

Nelle ultime ore sul web sono circolate tante foto che riguardano la condizione fisica di Gareth Bale. Il gallese è stato molto sfortunato nell’ultimo periodo a causa di vari problemi: prima gli infortuni al polpaccio e ginocchio, poi ha contratto il Covid, nel 2022 un problema alla schiena. Il suo nome è tornato alla ribalta per la trasformazione fisica che ha sorpreso il mondo del web e i tifosi. “Come ha fatto a perdere così tanta massa muscolare?”, si chiedono sul social. Confrontando le foto di qualche anno fa con quelle attuali si nota un cambiamento netto, Bale è visibilmente dimagrito: i problemi muscolari e l’inattività avrebbero provocato questo netto cambiamento. Carlo Ancelotti qualche giorno fa aveva dichiarato: “lui non è infortunato, ma non sta bene. Dobbiamo fare il possibile per assicurarci che si senta bene, se non si sente bene, ha paura di avere un problema”.