Bailly e Ibrahimovic di nuovo insieme: conto aperto dai tempi dello United, il calcio e la reazione di Zlatan [VIDEO]

SportFair

Il Milan ha trovato l’accordo per Eric Bailly, il club rossonero è pronto a chiudere un importante colpo per la difesa. Il calciatore ha raggiunto l’intesa per il trasferimento in Italia, anche il Manchester United ha aperto alla soluzione del prestito con diritto di riscatto, la fumata bianca è attesa a stretto giro di posta. Le qualità del difensore non sono in discussione, si tratta di un centrale di difesa, molto forte fisicamente e bravo in fase di marcatura.

E’ legato da un buon rapporto con Zlatan Ibrahimovic, i due sono stati compagni di squadra ai tempi del Manchester United. In particolar modo, nel corso del tempo, è diventato virale un video girato proprio nello spogliatoio dei Red Devils. Il difensore tira un calcio (in modo scherzoso) a Zlatan, lo svedese risponde ricorrendo il compagno. Il video è stato ripreso dopo le ultime voci sul trasferimento in Italia e in poco ha fatto il giro del web. Bailly-Ibra, il conto è ancora aperto…