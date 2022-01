Dopo Ballo-Toure arriva Bailly, il Milan a ritmo di musica: vendeva telefoni e sigarette, tutto sul nuovo difensore rossonero

SportFair

Il Milan fa sul serio e l’obiettivo del club rossonero è quello di costruire una rosa sempre più forte. La squadra è competitiva e gioca un ottimo calcio, il merito principale è di Stefano Pioli che continua a confermarsi un grande allenatore. L’eliminazione in Champions League è stata dolorosa, il rendimento in Coppa è stato però condizionato da tanta sfortuna e da un girone di ferro. La dirigenza è proiettata sul calciomercato con l’intenzione di rinforzare ulteriormente la squadra, il Milan dovrà lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto, sembra l’unica compagine in grado di poter impensierire l’Inter. I fari sono puntati sulla difesa, il tecnico Stefano Pioli è stato in emergenza a causa di qualche infortunio di troppo e sta valutando la situazione per presente e futuro. Botman può rappresentare un investimento per il futuro, per il presente il Milan ha bisogno di un calciatore pronto e ha avviato la trattativa per Eric Bailly.

Chi è Eric Bailly

Il Milan ha raggiunto l’accordo con Eric Bailly, il difensore non è un punto di riferimento al Manchester United e ha bisogno di giocare con maggiore continuità. Il club inglese avrebbe aperto alla soluzione del prestito con diritto di riscatto, le cifre sono ancora da definire ma la volontà delle parti è quella di raggiungere l’accordo. Eric Bailly è un calciatore ivoriano classe 1994, si tratta di un difensore centrale in grado di disimpegnarsi molto bene sia nella difesa a 4 che in quella a tre. E’ molto forte fisicamente e nel gioco aereo, è migliorato tantissimo anche in anticipo e dal punto di vista qualitativo. E’ cresciuto nelle giovanili dell’Espanyol, poi il passaggio in seconda squadra e poi quello con i grandi. Si è messo in mostra con la maglia del Villarreal, tanto da attirare le attenzioni di una squadra come il Manchester United. L’esperienza è stata al di sotto delle aspettative ed è arrivato il momento di cambiare maglia. E’ un protagonista della Costa d’Avorio.

In Costa d’Avorio l’infanzia è stata molto difficile: vendeva telefoni e sigarette per aiutare i genitori. La sua vita e quella della famiglia è svoltata grazie al calcio. Su Instagram è molto seguito: sono quasi 3 milioni i follower e molti post sono dedicati alla famiglia.