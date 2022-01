Avanza solo Camila Giorgi agli Australian Open: out Trevisan e Bronzetti

SportFair

Se nel torneo maschile degli Australian Open due su due degli azzurri in campo nella notte sono riusciti a staccare il pass per il terzo turno, nel torneo femminile avanza solo Camila Giorgi. La tennista italiana, numero 33 al mondo, ha sconfitto in due set la ceca Martincocva, aggiudicandosi il match in un’ora e 39 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 7-6. Ai 16esimi Giorgi dovrà fare i conti con la numero 1 al mondo, Barty, che oggi ha sconfitto un’italiana, Bronzetti. L’australiana ha piegato l’azzurra in meno di un’ora con un doppio 6-1. Esce di scena anche Trevisan, che al secondo turno del primo Slam dell’anno ha incontrato la talentuosa Badosa, numero 6 al mondo: il match è terminato in un’ora e 13 minuti col pujnteggio di 6-0, 6-3.