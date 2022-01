Sinner avanza in scioltezza agli Australian Open: subito fuori Mager, Travaglia e Cecchinato

SportFair

Altra giornata di sfide a Melbourne: il primo turno degli Australian Open non sorride a tutti gli azzurri. In attesa di vedere cosa faranno Seppi e Musetti, solo Sinner è riuscito a staccare il pass per il secondo turno. L’azzurro, numero 10 al mondo, ha sconfitto in tre set il portoghese Sousa. Sinner ha vinto in due ore e 9 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 7-5, 6-1 e nel prossimo match farà i conti con Johnson.

Niente da fare invece per Travaglia: l’azzurro, 98 del ranking ATP, ha ceduto allo spagnolo Bautista, in quattro set: il match è terminato dopo quasi 3 ore di gioco col punteggio di 7-6, 6-4, 5-7, 6-1. Anche Cecchinato si è arreso al primo turno degli Australian Open: l’azzurro è stato sconfitto da Kohlschreiber in tre set: il match è durato 2 ore e 10 minuti ed è terminato col punteggio di 6-4, 7-5, 7-6. Infine anche Mager nulla ha potuto al primo turno dello Slam australiano: l’azzurro ha avuto un esordio più difficile e ha ceduto in tre set a Rublev. Il match è terminato dopo un’ora e 26 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-2, 6-2.