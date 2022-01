Australian Open, ottimi risultati per le azzurre: out solo Paolini

SportFair

Sorride il tennis femminile italiano dopo il primo turno degli Australian Open. Solo Jasmine Paolini non è riuscita a staccare il pass per il secondo turno dello Slam australaino, cedendo all’esordio a Ruse, dopo un’ora e 10 minuti di gioco per 6-1, 6-3. Sorride invece Camila Giorgi: l’azzurra, numero 33 del ranking mondiale, ha piegato in 2 set la russa Potatova, aggiudicandosi il match in un’ora e 12 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-0.

Benissimo anche Lucia Bronzetti: la tennista italiana, numero 142 del ranking, ha battuto in rimonta la russa Gracheva, aggiudicandosi la vittoria in un’ora e 51 minuti di gioco col punteggio di 3-6, 6-2, 6-2. Bene, infine, anche Martina Trevisan, che ha cambiato avversaria all’ultimo, per ritiro: l’azzurra ha sfidato la giapponese Hibino, vincendo in un’ora e 12 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 6-3.

Il secondo turno si fa più tosto per le azzurre: Bronzetti sfiderà infatti Barty, Trevisan attende di sapere chi incontrerà tra Tomljanovic e Badosa, mentre Giorgi farà i conti con Martincova.