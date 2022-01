Australian Open, Jakub Mensik crolla a terra per il dolore: esce dal campo in sedia a rotelle [VIDEO]

SportFair

Gli Australian Open sono arrivati nella fase finale, in campo femminile si è registrato il trionfo di Ashleigh Barty che ha avuto la meglio di Danielle Rose Collins. L’attesa è altissima in vista della sfida tra Nadal e Medvedev, uno scontro tra due grandissimi protagonisti della competizione.

Nel frattempo si è disputata la finale del torneo giovanile, si sono affrontati Bruno Kuzuhara e Jakub Mensik. La gara è stata molto equilibrata e si è conclusa sul risultato di 2-1 (7-6, 6-7, 7-5). La partita è salita alla ribalta anche per un episodio che si è verificato al termine della partita. Mensik è crollato a terra per forti crampi ed è stato costretto a lasciare il campo in sedia a rotelle.