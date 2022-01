Australian Open, fuori anche Seppi e Musetti: l’Italia perde altri due pezzi

SportFair

Si sono concluse altre partite degli Australian Open, gioie e dolori per i tennisti italiani. Successo in scioltezza di Sinner, mentre sono stati eliminati Mager, Travaglia e Cecchinato. Nelle ultime gare altre due sconfitte, eliminati Seppi e Musetti.

Brutta prestazione di Seppi che non è stato mai in partita, la sfida contro Majchrzak non è stata mai in discussione. Dominio del polacco che ha chiuso i primi due set con il risultato di 1-6, un po’ più equilibrato il terzo set, concluso a favore di Majchrzak (5-7).

Niente da fare nemmeno per Lorenzo Musetti che si è arreso a De Minaur. L’australiano ha messo in mostra un ottimo tennis e ha chiuso l’incontro con il punteggio di 1-3 (6-3, 3-6, 0-6, 3-6).