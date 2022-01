Emozione agli Australian Open, Barty alza il trofeo: “orgogliosa di essere australiana” [VIDEO]

SportFair

Ashleigh Barty ha vinto la finale degli Australian Open, nell’ultimo atto successo contro la statunitense Collins. Al termine del match sono arrivate le reazioni dei protagonisti. “Brava ad Ash, due settimane fenomenali e un paio di anni spettacolari in cui è salita in testa alla classifica. Ti ammiro per la tua qualità di gioco e spero di inserire un po’ del tuo livello nel mio tennis. Sono grata di essere qui, era un sogno da bambina e posso dire che per tante giocatrici è lo Slam preferito”, ha detto Collins.

Poi è il turno proprio dell’australiana: “grazie a tutti. Brava a Danielle e al suo team per due settimane stupende, sei in top-10 ovvero dove meriti di stare: so che in futuro lotterei per trofei come questi. Voglio ringraziare il team per quello che fa dietro le quinte, ci vuole davvero tanto per creare un evento come questo e noi siamo sempre a nostro agio: questo torneo è una delle esperienze più belle che io abbia mai vissuto. Sono una ragazza molto fortunata ad avere così tanto amore nel mio angolo. Per me è un sogno che si realizza, sono così orgogliosa di essere australiana”, ha detto particolarmente emozionata dopo aver alzato il trofeo.