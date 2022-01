Aubameyang e Lemina fermati per problemi cardiaci: “cicatrici dopo il Covid”

SportFair

La notizia è arrivata prima della partita di Coppa d’Africa contro il Ghana, poi conclusa sul risultato di 1-1: tre calciatori del Gabon, dopo essersi negativizzati dal Covid, sono stati costretti a fermarsi a causa di lesioni cardiache rilevate nei controlli post-guarigione. Si tratta di Pierre Emerick Aubameyang dell’Arsenal, Axel Meyé dell’Ittihad Tanger e Mario Lemina del Nizza, ex Juventus.

La notizia è stata confermata direttamente dal Gabon con un comunicato sul profilo Twitter. “Secondo la commissione medica della Caf, i giocatori Pierre Emerick Aubameyang, Axel Meyé e Mario Lemina, appena guariti dal Covid, non possono prendere parte a questo match. Gli esami mostrerebbero delle lesioni cardiache, la Caf non ha voluto correre rischi”. The Athletic’ ha riferito che i medici dell’Arsenal sarebbero stati rassicurati dai colleghi della nazionale: il calciatore sta bene e la situazione non preoccupa. La notizia arriva dopo quella di Alphonso Davies, il calciatore del Bayern Monaco soffre di una “lieve infiammazione del muscolo cardiaco probabilmente a seguito del Covid, e dovrà stare a riposo per diverse settimane”.