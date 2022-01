Atp Sydney, Sonego e Fognini volano agli ottavi: gli azzurri grandi protagonisti

SportFair

L’Italia protagonista al torneo Atp Sydney 2022, è già grande attesa per gli ottavi di finale. Al termine di una partita molto equilibrata Lorenzo Sonego ha avuto la meglio di Hugo Gaston, il francese ha messo in mostra un buon tennis. E’ proprio Gaston a vincere il primo set con il punteggio di 6-3, la reazione di Sonego è da grande e l’italiano ribalta la partita: 3-6 e 5-7 rispettivamente il secondo e il terzo set.

Meno fatica per Fabio Fognini che ha superato senza grossi problemi Daniel Altmaier, l’avversario si è dimostrato nettamente inferiore. L’italiano ha chiuso la gara con il risultato di 2-0, il tedesco non è stato in grado di reagire: 6-3, 7-5 a favore dell’italiano.