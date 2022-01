Atp Cup, l’Italia si riscatta: travolta la Francia, si riapre la qualificazione in semifinale

SportFair

Grandissima Italia nella seconda giornata dell’Atp Cup, gli azzurri superano senza grossi problemi la Francia e tornano pienamente in corsa. Si conferma in grandissima forma Jannik Sinner, il tennista italiano ha superato senza problemi Artur Rinderknecht, solo il secondo set è stato in equilibrio (6-3, 7-6). Arriva la rivincita di Matteo Berrettini che ha avuto la meglio di Humbert, in questo caso la partita è stata molto più equilibrata. Successo anche nel doppio con Sinner e Berrettini che hanno avuto la meglio della coppia formata da Fabrice Martin e Edouar Roger-Vasselin con il punteggio di 6-3 6-7 10-8.

Sinner: “non è mai facil giocare contro Arthur. Nel primo set è andato tutto come previsto, poi nel secondo ho perso un po’ d’intensità e di precisione. Lui ha servito molto bene e mi sono trovato in difficoltà. Meno male che sono riuscito a trovare una soluzione”.

Berrettini: “è stata una battaglia, dal primo all’ultimo punto e per portare a casa la partita ho dovuto giocare il mio miglior tennis in tutti i momenti chiave. Sono davvero contento della prestazione personale e del successo dell’Italia. Ho bisogno di vincere partite del genere per riacquistare la fiducia necessaria”.

L’Italia ha riscattato la sconfitta contro l’Australia, ma la qualificazione in semifinale è ancora a rischio. Per superare il turno gli azzurri dovranno superare la Russia nell’ultima giornata.