Atp Cup, Italia-Australia 1-2: inizio in salita per gli azzurri, sconfitta anche nel doppio

Inizio negativo per l’Italia all’Atp Cup, gli azzurri hanno perso il primo punto contro l’Australia, è arrivata la sconfitta anche nel doppio. Grandissima prestazione di Jannik Sinner contro Max Purcell. La sfida non è stata mai in discussione e si è conclusa sul risultato di 2-0. Non è riuscito a confermarsi Matteo Berrettini, il tennista italiano è reduce dall’infortunio alle Atp Finals e non è nella migliore condizione fisica. Sconfitta contro Alex De Minaur, anche in questo caso con il risultato di 0-2.

La prima sfida del girone si è decisa nel doppio e ha visto il successo dell’Australia. Berrettini-Bolelli hanno trovato grosse difficoltà contro Peers-Saville. Facile il primo set per gli australiani che hanno chiuso 3-6, più combattuto il secondo set (5-7). Esordio con sconfitta per l’Italia all’Atp Cup. L’inizio è in salita, gli azzurri affronteranno martedì la Francia.