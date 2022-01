Atp Cup, Italia-Australia 1-1: Sinner in grande spolvero, Berrettini non è al meglio e va ko

SportFair

Torna anche il grande tennis. Prima giornata del Gruppo B dell’Atp Cup 2022 che si svolge a Sydney, l’Italia in campo contro l’Australia. Nella prima partita dominio di Jannik Sinner che ha vinto senza grossi problemi contro Max Purcell. La sfida non è stata mai in discussione, il tennista italiano ha messo in mostra la qualità e la superiorità dal punto di vista tecnico e ha chiuso la gara sul punteggio di 2-0. Un netto 6-1, 6-3 in poco più di un’ora.

Nella seconda partita in campo Matteo Berrettini, reduce dall’infortunio alle Atp Finals. Le condizioni del tennista italiano non sono ancora al meglio e contro Alex De Minaur non è riuscito a conquistare un altro successo per l’Italia. Anche in questo caso la partita si è conclusa 0-2 ma a favore dell’australiano. Berrettini ha pagato due break nei momenti chiave della partita. La sfida si è conclusa 0-2 (3-6, 6-7). Italia-Australia 1-1, adesso il doppio.