Djokovic espulso dall’Australia, parla l’ATP: “la sua assenza dagli Australian Open è una sconfitta per il nostro sport”

Il tribunale ha parlato: Novak Djokovic è stato espulso dall’Australia. Il volo del tennista serbo è partita da circa mezz’ora ormai: il numero 1 al mondo è stato sconfitto e non potrà partecipare agli Australian Open dopo che il governo gli ha revocato per ben due volte il visto.

A seguito della decisione del tribunale, l’ATP ha pubblicato un comunicato stampa per commentare la decisione presa in Australia: “la decisione odierna di confermare l’annullamento del visto di Novak Djokovic in Australia segna la fine di una serie di eventi profondamente tristi. In definitiva, vanno rispettate le decisioni delle autorità giudiziarie in materia di salute pubblica. Occorre più tempo per fare il punto sulla situazione dei fatti e imparare da questa situazione. Indipendentemente da come si è arrivati ​​a questo punto, Novak è uno dei nostri più grandi campioni e la sua assenza dagli Australian Open è una sconfitta per il nostro sport. Sappiamo quanto siano stati frenetici gli ultimi giorni per Novak e quanto fortemente volesse difendere il suo titolo a Melbourne. Gli auguriamo il meglio e speriamo di rivederlo presto in pista. L’ATP continua a raccomandare vivamente la vaccinazione a tutti i giocatori”.