Atalanta-Torino non si gioca? I granata non possono partire: c’è il divieto dell’Asl

Il Covid sta tornando a minacciare lo sport un po’ in tutto il mondo. In Europa, in particolar modo, sono tante le parite dei vari campionati di calcio che hanno dovuto fare i conti con i contagi da Covid-19, che seppur meno aggressivo, si sta diffondendo molto rapidamente.

Anche la Serie A deve fare i conti col Covid e la nuova ondata di contagi in Italia! E’ arrivata poco fa, infatti, un’importante notizia da Torino: l’Asl vieta ai granata di partire per la trasferta di Bergamo.

Atalanta-Torino, in programma domani pomeriggio alle 16.30 al Gewiss Stadium di Bergamo, dunque salta e sembra a rischio anche la sfida di domenica contro la Fiorentina.