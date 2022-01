Atalanta, striscione da brividi per Ilicic: “mola mia, Bergamo è con te”

SportFair

L’Atalanta ha disputato una partita commovente contro la Lazio, la sfida della 23esima giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 0-0. La squadra di Gasperini è scesa in campo con una vera e propria emergenza a causa delle positività al Covid-19. Nell’elenco dei convocati non figurava Josip Ilicic, la causa non è la pandemia o meglio non direttamente. Come confermato anche da Gasperini sono tornati i problemi personali, emersi la prima volta dopo il primo lockdown.

“Josip mola mia (non mollare, in dialetto bergamasco, ndr). Bergamo e’ con te”. E’ uno striscione esposto a Zingonia in sostegno di Ilicic, l’azione è stata firmata dal gruppo Facebook ‘Insieme per la Dea’, che nel post scrive “Finalmente abbiamo avuto il permesso di metterli. Forza Dea, forza JoJo”, si legge.