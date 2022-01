Atalanta-Inter 0-0, le pagelle di SportFair: Handanovic e Musso alzano il muro, attaccanti con le polveri bagnate

SportFair

Le premesse erano importanti, la realtà è stata ben diversa. Atalanta e Inter si sono affrontate nel big match della 22esima giornata del campionato di Serie A. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-0, i protagonisti sono stati i due portieri Musso e Handanovic. La gara ha regalato qualche occasione da gol, ma senza grande spettacolo. Tanta intensità. L’occasione più grande nel primo tempo è sul piede di Sanchez, la risposta di Musso è da vero campione. Nel secondo tempo l’estremo difensore ex Udinese si è confermato su Vidal. Grandissimo protagonista anche Handanovic, lo sloveno miracoloso prima su Pessina e poi su Muriel in campo aperto. La partita si conclude sullo 0-0, risultato giusto per quanto visto in campo. L’Inter sale a quota 50 punti, l’Atalanta a 42.

Atalanta-Inter, le pagelle di SportFair

ATALANTA (3-4-2-1):

Musso voto 7.5: si conferma uno dei migliori portieri in circolazione, parata strepitosa su Sanchez. Si ripete su Vidal.

Djimsiti voto 6: rischia in qualche occasione, non è sempre lucido contro avversari pericolosi.

Demiral voto 6.5: di testa è sempre in anticipo, anche in marcatura non lascia metri agli avversari.

Palomino voto 6.5: molto meglio rispetto alle ultime partite, il voto oggi è alto.

Pezzella voto 6.5: un po’ troppo bloccato, è la strategia messa in atto da Gasperini per limitare gli esterni dell’Inter. Intervento decisivo nel secondo tempo.

Freuler voto 6: è il fulcro del centrocampo, ci prova con qualche inserimento ma senza fortuna.

Koopmeiners voto 6: un po’ troppo timido, ma può rappresentare un uomo prezioso per le sue caratteristiche.

De Roon voto 6: tanta quantità, rischia anche con qualche intervento al limite.

Pasalic voto 6.5: tanta qualità, oggi non va in gol. Forse aveva abituato troppo bene.

Pessina voto 5.5: tanto movimento, ma nella zona pericolosa del campo non è lucido.

Muriel voto 6: non era al meglio della forma, non riesce a mettere in mostra la sua progressione.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Scalvini, Zuccon, Cittadini, Panada, Miranchuk s.v., Zappacosta s.v., Piccoli s.v..

INTER (3-5-2):

Handanovic voto 7.5: risponde alle critiche con una grande prestazione, miracoloso su Pessina. Strepitoso anche su Muriel.

D’Ambrosio voto 6.5: la sua solita partita di grande sostanza. Si divora un gol nel finale.

Skriniar voto 6: qualche leggera sbavatura, ma quando gioca lui i compagni sono tranquilli.

Bastoni voto 6: grande partita per 80 minuti, poi sbaglia in campo aperto con Muriel.

Darmian voto 6: spinge meno del previsto, viene sostituito nel secondo tempo.

Barella voto 6: è stato limitato tanto dal pressing dei centrocampisti dell’Atalanta. Invenzione nel finale per D’Ambrosio.

Brozovic voto 6.5: il faro del centrocampo dell’Inter, tocca tanti palloni con qualità.

Calhanoglu voto 5.5: prestazione deludente per l’ex Milan. Ammonito e sostituito nella ripresa.

Perisic voto 6: ormai è un punto di riferimento per Inzaghi. Si trova in tutte le zone del campo. Universale.

Sanchez voto 6: sul suo piede l’occasione più importante della partita. Musso gli nega la gioia del gol.

Dzeko voto 5.5: grande occasione nella ripresa, il colpo di testa del bosniaco non è preciso. Non usa la testa.

A disposizione: Radu, Dumfries 6, Gagliardini, De Vrij s.v., Vecino, Lautaro Martinez s.v., Sensi, Kolarov, Ranocchia, Correa 6, Vidal 6, Dimarco