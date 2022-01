L’Atalanta in partenza per Roma, ma è emergenza: 11 calciatori e i portieri

SportFair

La partita del campionato di Serie A tra Atalanta e Lazio, valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A si gioca regolarmente. L’ultimo giro di tamponi non ha fatto emergere nuovi positivi nella squadra di Gasperini, dopo una breve rifinitura la squadra è partita verso Roma per affrontare la squadra biancoceleste.

Sarà una gara nettamente condizionata dalle assenze, soprattutto in casa Atalanta. La situazione Covid è allarmante, la squadra di Gasperini sarebbe partita solo con 11 calciatori più i portieri. Sette i calciatori che avrebbero contratto il virus. Scelte obbligate per il tecnico nerazzurro, chiamato da una vera e propria impresa per conquistare un risultato positivo.

L’Atalanta si trova in quarta posizione, in piana zona Champions League con 42 punti e una gara in meno. La Lazio a 35 punti, avrà l’occasione di rilanciarsi.