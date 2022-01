Dal Sassuolo all’arresto: Nicolas Schiappacasse fermato con una pistola e proiettili nascosti in una felpa

SportFair

Nicolas Schiappacasse è finito nei guai. La notizia arriva direttamente dall’Uruguay: l’attaccante classe 1999 di proprietà del Sassuolo è stato fermato dalla Polizia con una calibro 9 e diversi proiettili nascosti in una felpa, è stato successivamente arrestato. Il calciatore è attualmente in prestito al Penarol e secondo quanto riporta El Pais viaggiava a bordo di un’auto in compagnia di due donne e un uomo con precedenti penali per traffico di droga. All’altezza di Maldonado è stato fermato e perquisito. I quattro si stavano dirigendo verso lo stadio per assistere alla partita contro il Nacional, con l’intenzione di consegnare la pistola ad un altro soggetto. Il presidente del Penarol, Ignacio Ruglio ha dichiarato: “aspetterò di sapere cosa è successo. Sappiamo che tipo di provvedimenti prendere in situazioni del genere ma prima di tutto aspettiamo che le indagini facciano il loro corso”. Potrebbero arrivare delle sanzioni dal punto di vista penale e sportivo.

Chi è Nicolas Schiappacasse

Nicolas Schiappacasse è un calciatore uruguaiano, considerato di grande talento: è stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 1999 stilata da The Guardian. Gioca principalmente da prima o seconda punta, ma può essere impiegato anche in zona esterna. E’ bravo nel saltare l’uomo e creare la superiorità numerica, è dotato dal punto di vista tecnico. E’ stato paragonato a Sergio Aguero. E’ cresciuto nel Club Atlético River Plate, poi l’esordio in prima squadra. Passa all’Atletico Madrid e gioca nella squadra B. Poi diversi prestiti: Rayo Majadahonda, Parma, Famalicão. Nel 2020 viene acquistato a titolo definitivo dal Sassuolo, non trova spazio e viene ceduto in prestito con diritto di riscatto al Penarol. E’ nel giro anche della Nazionale uruguaiana. Adesso questa brutta vicenda che potrebbe anche condizionare la sua carriera calcistica.