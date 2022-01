Ancelotti sempre più nella storia, conquistato il 20° trofeo: il Real Madrid trionfa in Supercoppa di Spagna

SportFair

Carlo Ancelotti è sempre più nella storia del calcio. Si tratta di un allenatore che non ha bisogno di presentazioni, è stato grandissimo protagonista in tantissime squadre di club, è tornato al Real Madrid e sta raggiungendo obiettivi importanti con prospettive per il futuro ancora più interessanti. I Blancos guidano la classifica del campionato spagnolo e sono i netti favoriti per la vittoria del titolo, anche in Champions League sono in grado di togliersi tante soddisfazioni. Nel frattempo alzano un altro trofeo: la Supercoppa di Spagna.

Niente da fare per l’Athletic Bilbao che non è stato in grado di limitare lo strapotere tecnico e fisico dei Blancos. La gara si è conclusa sul risultato di 2-0, le reti sono state realizzate da Modric al 38′ ed il solito Benzema al 52′. Due episodi anche nel finale, l’espulsione di Militao e il calcio di rigore sbagliato da Raul Garcia. Carlo Ancelotti è sempre più nella storia, l’allenatore italiano ha vinto il ventesimo titolo, il quinto col Real Madrid.