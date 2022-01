Allegri ‘smaschera’ Dybala: “cercava un amico in tribuna? Ma se non c’era nessuno”

Bella vittoria, ieri sera, per la Juventus, nell’anticipo della 22ª giornata di Serie A. I bianconeri hanno battuto l’Udinese allo Stadium, grazie alle reti di Dybala e McKennie.

La non esultanza dell’argentino ha mandato subito nel caos tutti i tifosi e appassionati, che hanno capito che in casa Juve non tira una buona aria. A fine partita Dybala ha spiegato che stava cercando un amico in tribuna, ma Massimiliano Allegri lo ha subito smentito: “Dybala cercava un amico in tribuna? Ma se non c’era nessuno… Ha simulato, come se la tribuna fosse piena. Situazione tesa? No, da quello che so la società ha già detto che si aspetta marzo-aprile per parlare dei rinnovi. Per Paulo tutti i vantaggi del mondo se li sa sfruttare“.

“Il suo è stato un bellissimo gol, una bellissima azione con la triangolazione veloce con Kean. Nel secondo tempo, nel momento di difficoltà nostra, si è messo tra le linee, ha mosso la palla e fatto respirare la squadra. In questa situazione è stato straordinario“, ha aggiunto il tecnico bianconero.