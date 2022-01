Alex Vinatzer non si conferma, sbaglia e chiude 18°: Ryding ne approfitta e vince

SportFair

Alex Vinatzer non è riuscito a confermarsi dopo la splendida prova della prima manche. Dave Ryding si è preso la vittoria dello slalom maschile di Coppa del mondo, in programma a Kitzbuehel. Sui dossi della Ganslern il britannico ha conquistato per la prima volta nella storia dello sci una vittoria sul massimo circuito per il Regno Unito. Ryding ha chiuso con il tempo complessivo di 1’41”26, confermando il feeling con i rapid gates austriaci che lo avevano visto salire sul podio esattamente cinque anni fa. Alle sue spalle il duo composto dai due norvegesi Lucas Braathen, al terzo podio in Coppa del mondo in carriera, a 38 centesimi e Henrik Kristoffersen, che ha recuperato ben 21 posizioni nella seconda run, a 65 centesimi.

Finale amarissimo per l’Italia nella bufera di Kitzbuehel dopo l’ottima prima manche. Miglior risultato in carriera per Tommaso Sala: il 26enne appartenente al Gruppo Sportivo Fiamme Oro ha terminato al sesto posto a 86 centesimi dalla vittoria. E’ entrato in top ten anche Simon Maurberger, nono e autore del secondo tempo di manche. Diciottesimo tempo per Alex Vinatzer con il gardenese che ha commesso un errore alla terza porta, compromettendo così la sua gara. Ha inforcato invece Giuliano Razzoli, brillante sino all’ultimo dosso che gli è purtroppo costato un buon piazzamento finale. Non aveva terminato la prima run Manfred Moelgg.

Classifica di specialità che vede al comando Lucas Braathen, in risalita di due posizioni, con 235 punti, seguito da Foss-Solevaag a 180 e Yule a 162. Razzoli, il migliore degli azzurri, è quinto a 154. Tutto invariato nella generale con primo Odermatt, davanti a Kilde e Mayer.