Un ‘Demon’ sulla strada di Jannik Sinner, chi è Alex De Minaur: è ‘nato’ in un ristorante italiano, la tecnica del mescola-carte ed il look stravagante

Gli Australian Open sono entrati nella fase decisiva e sono due gli atleti intenzionati a portare ancora più in alto i colori dell’Italia: Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Berrettini ha staccato il pass per i quarti di finale dopo il successo agli ottavi contro Carreno-Busta e dovrà vedersela contro Monfils. L’altro italiano Sinner dovrà, invece, disputare ancora gli ottavi di finale, affronterà Alex De Minaur, l’australiano potrà contare sulla spinta dei propri tifosi. Il giovane tennista italiano ha intenzione di continuare a sorprendere, è un talento cristallino e che si candida a diventare tra i più importanti in assoluto. Sinner dovrà diventare grande passo dopo passo e il prossimo ostacolo si chiama Alex De Minaur.

Chi è Alex De Minaur

Alex De Minaur è un tennista australiano classe 1999, è nato a Sydney da padre uruguaiano e madre spagnola. Iniziò a giocare a tennis all’età di 4 anni. Il suo punto di forza è giocare sull’erba, il suo colpo preferito è il rovescio. E’ bravo anche dal punto di vista difensivo e si muove molto bene su tutto il fronte del campo. Il debutto nel circuito professionistico si è registrato nel 2015. Attualmente è il numero 42 al mondo (è stato anche numero 15 nel 2021) e complessivamente ha conquistato 5 titoli nel massimo circuito internazionale.

La sua storia privata è molto particolare. I suoi genitori si sono conosciuti da “Giovanni”, ristorante italiano di George Street, a Sydney. Lui era un imprenditore, mentre lei una cameriera. Alex De Minaur si è trasferito da giovane in Spagna. Il suo mental coach gli consigliò di mescolare le carte per limitare al massimo l’ansia ed i cattivi pensieri. Cambiava spesso look: dai baffetti al cappellino alla Pierino, fino alla testa rasata. Il suo soprannome è demon, una fusione tra il nome De Minaur e la parola demoni. Nella vita privata è fidanzato con la tennista britannica Katie Boulter.