Valverde immenso! Vince ancora a 41 anni: 17 stagioni con almeno un successo

Alejandro Valverde non spette di stupire! Il ciclista spagnolo della Movistar ha trionfato oggi nel Trofeo Pollença-Port d’Andratx del Challenge de Mallorca. Il ‘Bala’ è tornato in vetta per la 131ª volta in carriera, confermando una leggenda eterna.

Valverde ha dimostrato ancora una volta che dirà addio al ciclismo ancora ai massimi livelli, battendo diversi rivali e lasciando i vuoto alle sue spalle. Il murciano, infatti, ha lasciato tutti sulle rampe più dure e ha dunque avuto tutto il tempo per assaporare il suo successo, alzando le braccia al cielo. E’ la 17ª stagione in cui Valverde conquista almeno un’altra vittoria e farlo a 41 anni è davvero speciale.

“Non potevo immaginarlo. Tutti i sogni che avevo da quando ero piccolo sono stati più che realizzati”, ha affermato dopo la gara.