Lewis Hamilton verso il ritiro? Alain Prost motiva il britannico: “può ancora vincere l’ottavo titolo”

SportFair

Il silenzio di Lewis Hamilton continua a preoccupare gli appassionati di F1. Il britannico della Mercedes non parla pubblicamente dal finale di stagione di Abu Dhabi, quando si è complimentato con Max Verstappen per la vittoria del suo titolo Mondiale dopo la gara di Yas Marina.

Da quel momento in poi, Hamilton, si è chiuso nel suo silenzio, cancellando anche tutte le “persone seguite” su Instagram, per disintossicarsi dai social e in tanti parlano della possibilità che si ritiri dalla F1 dopo la delusione del 2021.

Tra coloro che spera e pensa che Hamilton non si ritirerà e che non deve assolutamente farlo, c’è Alain Pros: “è difficile mettersi al suo posto in questo momento e penso che abbia entrambe le ragioni per continuare in F1 e ritirarsi. Penso che sia tutto al 50%“, ha affermato il consigliere dell’Alpine.

“Ha subito un duro colpo, ma sarebbe anche molto triste per tutti se non fosse in griglia in questa stagione. Voglio essere ottimista sulla sua continuità. Ha ancora una possibilità di ottenere l’ottavo titolo e con queste nuove regole potrebbero esserci tre o quattro squadre lassù con cinque piloti in lotta per essere campione del mondo. È una sfida che forse Hamilton vuole affrontare“, ha concluso al ‘Le Journal du Dimanche’.