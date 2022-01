Akpa Akpro salta la Coppa d’Africa: “ha avuto una forma molto grave di Covid, ha perso il 50% della capacità respiratoria”

SportFair

Il centrocampista della Lazio Akpa Akpro non potrà prendere parte alla Coppa d’Africa con la maglia della Costa D’Avorio. Si è dimostrato un calciatore di buon livello, in grado di migliorare tantissimo e confermarsi in una squadra ambiziosa come quella biancoceleste. Le ultime settimane sono state molto difficili, a causa del Covid.

Il ct Patrice Baumelle ha svelato tutti i dettagli sulle sue condizioni di salute: “ha avuto una forma molto grave di Covid nel suo club alla Lazio. Ha seguito il protocollo di 10 giorni in Italia. Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una polmonite”. Le visite mediche svolte con la Lazio avrebbero fatto emergere qualche problema respiratorio proprio a casa del Covid.

“Non può viaggiare e salire di quota, questo è un grosso rischio per la sua salute. È sotto antibiotico e deve sottoporsi a cure per almeno 15 giorni. Ha perso comunque il 50% della sua capacità respiratoria. Speriamo che guarisca da solo. Gli servono almeno 20 giorni per poter riprendere la normale attività”.