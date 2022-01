Adesso è finita davvero! Djokovic ha perso: espulso dall’Australia, niente Australian Open

SportFair

E’ stato risolto nella notte il caso Djokovic. Il tennista serbo, numero 1 al mondo, questa volta, ha perso. Per Nole non c’è stato niente da fare, il giudice della Corte Federale ha deciso: confermata la cancellazione del visto e l’espulsione dall’Australia.

Djokovic, quindi, dovrà lasciare l’Australia e rinunciare al primo Slam della stagione, gli Australian Open. La decisione è stata unanime e Djokovic è stato condannato a pagare le spese legali del governo.

Come ha sottolineato il presidente della Corte Suprema James Allsop prima di annunciare la decisione, il compito della corte era semplicemente quello di valutare se la decisione presa dal Ministro dell’Immigrazione fosse illegale, irrazionale o legalmente irragionevole. La corte ha ritenuto che i motivi delineati dagli avvocati di Novak Djokovic non lo dimostrassero e quindi è stata considerata corretta la decisione presa da Hawke di annullare il visto di Djokovic che sarà espulso e potrebbe dover affrontare un divieto di ingresso fino a 3 anni.

Il processo Djokovic

L’offerta del tennista serbo di ribaltare la decisione del ministro dell’Immigrazione Alex Hawke di annullare il suo visto è iniziata nella tarda serata (italiana) di ieri davanti alla Corte federale australiana, davanti a un’intera corte di tre giudici.

Novak Djokovic ha lasciato la struttura di detenzione per immigrati, il Park Hotel, verso le 8:30 e si è recato negli uffici del suo avvocato all’interno della Rialto Tower di Melbourne. Dopo che entrambe le parti hanno presentato le loro osservazioni, il tribunale si è aggiornato verso le 14:30. Il presidente della Corte Suprema James Allsop ha detto che una decisione sarebbe stata emessa domenica in ritardo o all’inizio di lunedì.

Venerdì sera, il signor Hawke ha annunciato di aver utilizzato i suoi poteri ai sensi della sezione 133 (C) della legge sulla migrazione per annullare il visto di Djokovic per motivi di salute e buon ordine e perché era nell’interesse pubblico. Il governo federale non ha menzionato la sua precedente argomentazione secondo cui Djokovic non aveva una valida esenzione medica dalla vaccinazione quando è arrivato in Australia, e ha anche ammesso che rappresentava un basso rischio di contrarre il COVID-19 e trasmetterlo ad altri a causa della sua recente infezione.

Il ministro sostiene ora che la presenza del tennista in Australia durante le due settimane degli Open, in quanto scettico sui vaccini, potrebbe mettere a rischio vite e ordine civile suscitando sentimenti anti-vaccino e disprezzo delle regole COVID-19. Gli avvocati di Djokovic hanno criticato la mossa come “irrazionale” e “assolutamente diversa” dal ragionamento originale del dipartimento dell’immigrazione per l’annullamento del visto quando è atterrato all’aeroporto di Melbourne la scorsa settimana. Nei documenti del tribunale presentati dopo una breve udienza amministrativa sabato mattina, gli avvocati della star del tennis serbo hanno affermato che non era possibile per il signor Hawke dichiarare che il loro cliente aveva note opinioni anti-vax, sulla base della documentazione di cui era in possesso.

Domenica mattina, l’avvocato di Djokovic Nick Wood, SC, ha fatto riferimento a un articolo online della BBC intitolato “Cosa ha effettivamente detto Novak Djokovic sui vaccini?” contenuto in una dichiarazione giurata depositata dal ministro dell’Immigrazione.

Parti dell’articolo erano “l’unica base fattuale per il caso del ministro sulla presunta posizione del signor Djokovic rispetto alla vaccinazione“, ha detto, ma ha notato che i commenti di Djokovic nella storia sono stati fatti prima che una vaccinazione COVID-19 fosse approvata per l’uso. Il signor Wood ha affermato che, negli ultimi giorni, il ministro non aveva chiesto il punto di vista attuale di Djokovic sulla vaccinazione.

Il team legale di Djokovic ha anche affermato che il signor Hawke non ha adeguatamente considerato che il sentimento anti-vax sarebbe stato alimentato se il visto del serbo fosse stato cancellato e fosse stato espulso dal paese. “È irrazionale o irragionevole guardare solo un lato della medaglia“, ha detto. “C’era solo un singolo elemento di prova … che in realtà riguardava questa domanda e quell’elemento di prova era il rapporto della BBC che suggeriva solo che il sentimento anti-vax [era] aggravato dalla cancellazione. Non c’erano prove del fatto che il sentimento anti-vax fosse incoraggiato dall’opzione che il ministro non ha perseguito, che consiste semplicemente nel lasciare che il mio cliente giochi a tennis per due settimane“.

Stephen Lloyd, SC, in qualità di ministro dell’Immigrazione, ha affermato che è sbagliato affermare che il signor Hawke non ha valutato adeguatamente la reazione all’annullamento del visto. “Ovviamente il ministro era consapevole che la sua decisione di annullare avrebbe provocato un certo livello di ulteriore agitazione. Ma il ministro era senza dubbio principalmente preoccupato … che la presenza del signor Djokovic avrebbe incoraggiato le persone a emulare la sua posizione e ciò avrebbe messo a rischio la salute degli australiani. Il ministro è consapevole che ci sono conseguenze per le sue decisioni, diciamo, in entrambi i modi“, ha detto.

Djokovic ha scelto di non testimoniare durante il processo. Lloyd ha sottolineato che il governo non doveva dimostrare che Djokovic avrebbe promosso il sentimento anti-vaccinazione, ma che potrebbe promuoverlo. “Diciamo che i fatti noti, i fatti delle opinioni o delle opinioni percepite del signor Djokovic, la conoscenza delle sue opinioni percepite e le opinioni storiche … in combinazione con il suo status e la sua presenza potrebbero contribuire in modo significativo a tali questioni, e questo è tutto questo è necessario per fare l’inferenza che ha fatto il ministro“.

Alle 14:30, il giudice capo Allsop ha aggiornato la corte. Ha detto che i tre giudici trascorreranno il pomeriggio e forse la prima serata a trattare le argomentazioni che sono state presentate alla corte, “non nell’ottica di presentare tutte le ragioni oggi, ma con l’obiettivo, se possibile di arrivare a una visione dell’esito della materia”. “Ci auguriamo di essere in grado di identificare alle parti più tardi nel pomeriggio quale sia il corso che proponiamo“, ha affermato. Ha detto che il tribunale potrebbe tornare questo pomeriggio o domani mattina e, in tal caso, sarebbe stato annunciato sul sito web del tribunale e rimesso in vendita. Il signor Wood ha chiesto che se il tribunale si fosse pronunciato a favore di Djokovic, fosse emesso un ordine che richiedesse il rilascio della star del tennis entro 30 minuti dalla decisione, ma così non è stato.